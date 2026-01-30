Meteoroloji ve bakanlık uyardı: Hafta sonu hava yağışlı olacak...

Özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Çelik, "Kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde bir de Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde de kuvvetli yağışları hafta sonunda göreceğiz." dedi.

Yurdun tamamında yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Çelik, "Hafta sonunda da bu şekilde seyredecek. Ancak Marmara'dan başlayarak, pazar gününden itibaren kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar biraz azalacak ama mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.