Meteoroloji uzmanları açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak? İşte kuvvetli yağış beklenen yerler
Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yer yer biraz olsun serinlemeye başladı. Peki bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul'da bayramda yağış bekleniyor mu? İşte hava durumuna ilişkin herkesin merak ettiği o soruların cevapları…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Arife günü Karadeniz Bölgesi ve Kars, Ardahan çevrelerinde yağışların süreceğini belirten Macit, "Bayramın 1. günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış bekliyoruz, diğer bölgelerde bayramın 1. günü yağış beklenmiyor. Yağış beklentimiz sadece Karadeniz Bölgesi ile sınırlı." dedi.
Bayramda yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış beklentisinin bulunmadığını söyledi.
Kıyı bölgelerinde bayram boyunca havanın az bulutlu ve açık olacağını dile getiren Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini aktardı.