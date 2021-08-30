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Meteoroloji uzmanından korkutan yağış açıklaması! Çok fena olacak listede İstanbul da var

Meteoroloji uzmanından korkutan yağış açıklaması! Çok fena olacak listede İstanbul da var

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe ve cuma günü için de uyardı.

Meteoroloji uzmanından korkutan yağış açıklaması! Çok fena olacak listede İstanbul da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uzmanından korkutan yağış açıklaması! Çok fena olacak listede İstanbul da var

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uzmanından korkutan yağış açıklaması! Çok fena olacak listede İstanbul da var

Orhan Şen'den kritik uyarılar

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurtta artan sıcaklıkların ardından şiddetli yağışların beklendiği söyledi.

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Meteoroloji uzmanından korkutan yağış açıklaması! Çok fena olacak listede İstanbul da var

Şen, perşembe akşamı ve cuma günü Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek, yağışın şiddetini "Çok tehlike gözüküyor'' sözleriyle ifade etti.

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