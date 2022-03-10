Meteoroloji uyarmıştı İstanbul bembeyaz oldu! İşte ilçe ilçe son durum

Meteoroloji, AKOM, Valilik tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı ve giderek etkisini artırıyor. İşe gitmek için yola çıkanlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçelerde son durum ne? İşte İstanbul'dan kar manzaraları