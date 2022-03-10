Meteoroloji uyarmıştı İstanbul bembeyaz oldu! İşte ilçe ilçe son durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bazı ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. İşe gitmek için yola çıkanlar da yürümekte güçlük çekti. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
Meteoroloji, AKOM, Valilik tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı ve giderek etkisini artırıyor. İşe gitmek için yola çıkanlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçelerde son durum ne? İşte İstanbul'dan kar manzaraları
Çamlıca Tepesi
Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü.
Üsküdar
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Üsküdar’da vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.