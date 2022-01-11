Meteoroloji uyarmıştı! Edirne'de kar yağışı başladı gece daha da artacak

Kar yağışını beklediklerini belirten Ömer Tuzcu, "Beklediğimiz bir kar yağışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur" dedi.