Meteoroloji uyarmıştı! Edirne'de kar yağışı başladı gece daha da artacak
Meteoroloji'nin, Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Edirne'de kar yağışı başladı. Kar yağışının gece ve yarın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da çarşamba günü kar bekleniyor.
Edirne, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Öğleden sonra yağmurla birlikte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.
Kar yağışını beklediklerini belirten Ömer Tuzcu, "Beklediğimiz bir kar yağışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur" dedi.
Güliz Baltacı da, "Akşam yağmasını bekliyorduk ama gündüz yağdı. Özlediğimiz kar nihayet yağdı. Kışın geldiğini anladık" diye konuştu.