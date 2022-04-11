Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak çok fena vuracak, yollar kapanacak! İstanbul, Bolu, Trabzon, Antalya, İzmir...

İstanbul güne kuvvetli sağanak yağış ve soğuk havayla başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca kar uyarısı da yaptı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu...