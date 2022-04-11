Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak çok fena vuracak, yollar kapanacak! İstanbul, Bolu, Trabzon, Antalya, İzmir...
LETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü son yayınladığı hava tahmin raporuyla korkuttu. Nisan ayında kar ve kar nedeniyle yolların kapanacağı uyarısı yapıldı. İstanbul ise güne sağanak yağışla başladı ve gün boşu yağış şiddetini artırarak sürecek. Sıcaklıklar adeta çakıyacak ve yav havası erini kış havasına bırakacak. Bolu başta olmak üzere bir çok şehre kar yağışı uyarısı yapıldı.
İstanbul güne kuvvetli sağanak yağış ve soğuk havayla başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca kar uyarısı da yaptı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.