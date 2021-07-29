Meteoroloji uyarıyor eyyam-ı bahur geliyor! İstanbul bu hafta sonu cehennem!
Türkiye, bugünden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Uzmanlar İstanbul'da hafta sonu cehennem sıcaklarına karşı uyarıyor.
Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene de etkisini hissettirecek.
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BIL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının genelde temmuz ve ağustos aylarında hissedildiğini söyledi.
Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının en çok hissedildiğini dönemin ağustos ayının ilk iki haftası olduğunu belirten Özdemir, "Eyyam-ı bahur Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ile muson uzantılı Basra alçak basıncının kuvvetli rüzgarla ülkemize taşınan çok etkili olan boğucu sıcaklardır.
Küresel İklim değişikliğine paralel olarak metropollerde artık yoğun bir şekilde oluşan ısı adalarının hava sıcaklıklarını katbekat artırması ile cehennem sıcaklıkları veya vahşi sıcaklık oluşturmaktadır." diye konuştu.