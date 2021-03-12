Meteoroloji uyardı! Yoğun kar, kuvvetli yağmur, rüzgar ve çığ geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Antalya’ nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.