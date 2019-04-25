Meteoroloji uyardı! Yağmur geri geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin geneli ılık ve güneşli. Sıcaklıklar artmaya devam ederken, kendisini hissettiren bahar havası pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor.