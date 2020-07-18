Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

İŞTE BU HAFTA GÖRÜLECEK EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"