Meteoroloji uyardı sarı kod verildi! En çok İstanbul'u etkileyecek kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada sel, su baskını ve yıldırımlar karşı vatandaşı uyardı.