Meteoroloji uyardı sarı kod verildi! En çok İstanbul'u etkileyecek kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için önemli bir uyarı geldi. Megakentte yarın etkili olacak yağışla ilgili valilik sarı kod verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada sel, su baskını ve yıldırımlar karşı vatandaşı uyardı.
Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.