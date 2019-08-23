Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat
İnternet Haber
Yağışlar pazar günü ülkenin büyük bir kısmını terk edecek ve yerini sıcak havalara bırakacak. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek.
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Yer yer çok kuvvetli
Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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Uyarı yapıldı
Şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
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