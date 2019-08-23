Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat

İnternet Haber
İnternet Haber
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat

Yağışlar pazar günü ülkenin büyük bir kısmını terk edecek ve yerini sıcak havalara bırakacak. Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat - Sayfa 1

Bazı bölgelerde 39-40 derece civarına ulaşacak olan hava sıcaklığı, Karadeniz'in doğu bölgelerinde ise yağışlı hava dolayısıyla etkisini daha az hissettirecek.

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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat - Sayfa 2

Yer yer çok kuvvetli

Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat - Sayfa 3

Uyarı yapıldı

Şiddetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar sonrası pazar gününe dikkat - Sayfa 4

İşte 5 günlük haritalı hava durumu...

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