Meteoroloji uyardı kuvvetli yağış geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkan pişman olur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 31 Ağustos verilerinde birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği ön görülüyor.
Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte hava durumu tahminleri...
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR - 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR - 33°
Az bulutlu ve açık
MANİSA - 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA - 36°C
Az bulutlu ve açık