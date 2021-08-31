Meteoroloji uyardı kuvvetli yağış geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İşte hava durumu tahminleri...