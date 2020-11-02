Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün sağanak yağış var! İşte yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi yağışlı hava konusunda uyardı. Doğudan başlayan yağışlar yarından itibaren yurdun tüm kesimine yayılacak. İşte Kasım ayının ilk haftasında hava durumu raporu.
Türkiye yeni haftaya yağışla başlıyor. Kasım ayının ilk haftası yağmurla geçecek. Doğudan başlayan yağışlar kendisini genişleterek yurt geneline yayılacak. Megakent İstanbul’da yağmurlu hava yarın ( 3 Kasım) kendisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Karadeniz'de sağanak bekleniyor: Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ordu’nun doğusu ve oralara dikkat: Karadeniz'de yağışların Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.