Meteoroloji uyardı: İstanbul yeniden kara teslim! Kaç gün sürecek?

İstanbul'da birkaç gündür görülen kar yağışı Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.