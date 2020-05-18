Meteoroloji uyardı! İkinci sıcak hava dalgası 3 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde bugünden itibaren üç gün geçerli olacak yeni bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Mayıs hava durumu raporu ile ilgili detaylar…