Meteoroloji uyardı! İkinci sıcak hava dalgası 3 gün boyunca devam edecek
Yeni haftanın ilk günü yani 18 Mayıs hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde ikinci bir sıcak hava dalgasının bugünden itibaren üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 18 Mayıs hava durumu raporu…
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde bugünden itibaren üç gün geçerli olacak yeni bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Mayıs hava durumu raporu ile ilgili detaylar…
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bu hafta Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini azaltacağı; ancak Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Perşembe gününe kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.