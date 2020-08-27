Meteoroloji uyardı! Hafta sonu çöl sıcakları geliyor İstanbul kavrulacak

Meteoroloiden hafta sonu hava durumuyla ilgili uyarı geldi. Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.