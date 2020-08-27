Meteoroloji uyardı! Hafta sonu çöl sıcakları geliyor İstanbul kavrulacak
Meteorolojiden hafta sonu için uyarı geldi. Türkiye Cezayir'den gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girecek... İstanbul 35 dereceyi, Ege kıyıları ise 40 dereceyi görecek...
Meteoroloiden hafta sonu hava durumuyla ilgili uyarı geldi. Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.
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Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak.
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Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.
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