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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

TÜRKİYE'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yağış; Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Batıda sıcaklıklar 3 ila 7 derece, doğuda 1 ila 3 derece düşecek.

Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklığı

Batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Kuvvetli yağış uyarısı

armara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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