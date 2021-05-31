Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor
TÜRKİYE'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yağış; Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Batıda sıcaklıklar 3 ila 7 derece, doğuda 1 ila 3 derece düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
armara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelmesi beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.