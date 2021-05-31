Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.