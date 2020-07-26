Meteoroloji uyardı! Daha da artacak yeni haftaya dikkat!

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.