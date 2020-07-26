Meteoroloji uyardı! Daha da artacak yeni haftaya dikkat!
Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava kavurmaya devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri hissedilen sıcaklığın yeni hafta ile birlikte daha da artacağını bildirirken, İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri için sağanak uyarısı verirken, yurtta sıcaklığın ise daha da artacağını bildirdi.
İstanbul'da pazartesi itibari ile sıcaklığın 30 dereceği aşması beklenirken, İzmir 40, Antalya ve Çanakkale 35, Gaziantep'te ise 41 dereceği görecek.
İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.