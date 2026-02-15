Meteoroloji uyardı! Çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek

YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Marmara’nın batısı, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Batman, Osmaniye, Hatay, Antalya, Sivas ve Hakkari çevrelerinde yağışlar görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olması öngörülüyor.