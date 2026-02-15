Meteoroloji uyardı! Çöl tozu geliyor, göz gözü görmeyecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Hava Forum tarafından yapılan açıklamalara göre, gece saatlerinden itibaren Libya üzerinden çöl tozu taşınımı bekleniyor. Çöl tozunun özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çöl tozu taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Libya üzerinden gelmesi beklenen toz bulutunun, özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı bölgelerinde etkili olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
Hava Forum’un açıklamasına göre, bu gece itibarıyla Libya’dan Türkiye’ye çöl tozu taşınacağı bildirildi.
Çöl tozunun özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Ege ile Marmara bölgelerindeki illerde etkili olması öngörülüyor.
ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK
Marmara’nın batısı, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Batman, Osmaniye, Hatay, Antalya, Sivas ve Hakkari çevrelerinde yağışlar görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olması öngörülüyor.