Meteoroloji uyardı! Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın
Meteoroloji, İstanbul ve çevresi başta olmak üzere birçok il için yağmur ve kuvvetli sağanak yağmur uyarısı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Mayıs Çarşamba (bugün) hava durumu raporuna göre, Marmara'nın iç ve doğu kesimleri ile, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamında yağış hakim olacak. Meteoroloji son hava durumu verileri ve İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu başta olmak üzere birçok ile ait güncel bilgiler haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.