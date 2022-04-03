Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek! İstanbul karanlığa gömüldü, dolu, sağanak ve fırtına! Ankara'yı çöl tozu yuttu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Rapora göre kuvvetli fırtına 4 gün daha etkisini sürdürecek. İstanbul sabah saatlerinde sağanak yağış, dolu ve fırtına vuruyor... Ankara, çöl tozu altında adeta yok oldu. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Ankara, çöl tozu etkisi altında kayboldu... İşte 2 Nisan 2022 son hava durumu raporu...
Meteoroloji 3 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Rapora göre kuvvetli fırtına 4 gün daha etkisini sürdürecek. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olunmalı. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.. Ankara toz fırtınasının altında adeta kayboldu. İstanbul'da göz gözü görmüyor...
İstanbul'da dolu, sağanak yağış ve fırtına
Meteorolojiden İstanbul için uyarı üstüne uyarı gelirken, İstanbullular güne sağanak yağmur, şiddetli fırtına ve dolu yağışıyla uyandı. Hava bir anda karardı sağanak İstanbul'nu bir çok bölgesini adeta dövdü. Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; 3 Nisan 2022 Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden, akşam Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara Bölgesinde hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.