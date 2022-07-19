Meteoroloji tarih verip uyardı! 44 dereceye çıkacak! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava raporunu paylaştı. Bazı bölgelerde sağanak etkili olacakken Antalya ve Muğla'da sıcaklık 44 dereceye çıkacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde sağanak uyarısı yaparken Antalya ve Muğla ise sıcaktan kavrulacak. Valilikler tarafından yangın riski olduğu kaydedildi. Antalya ve Muğla'da sıcaklık 44 dereceye varacak. İşte yurtta yağmurun etkili olacağı noktalar ve İstanbul, Ankara, İzmir'de 5 günlük hava durumu...
Buralarda sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Amasya'nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Yüksek sıcaklık uyarısı!
Öte yandan Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz tarihleri arasında il genelinde yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz ile 25 Temmuz akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.
Muğla dikkat orman yangını riski yüksek!
Muğla Valiliği de, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.