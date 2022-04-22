Meteoroloji sonunda hava durumu için müjdeyi verdi ancak dikkat!
Meteoroloji haftalardır soğuk giden arada bir yüzünü gösteren güneş için sonunda müjdeyi verdi. Bu hafta sonu hava beklenilen düzeyleri de aşacak. Havadaki değişikliklere dikkat! Bahar havası hastalıklarla tadınızı kaçırabilir. Uzmanlar değişken havalara karşı uyarıyor... İşte il il 23-24 Nisan hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
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İstanbul da dahil birçok ilde hava sıcaklıkları önemli ölçüde artış göstererek yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.
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