BIST 1.444
DOLAR 8,57
EURO 10,06
ALTIN 484,25

Meteoroloji son dakika uyardı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji son dakika uyardı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde selin vurduğu Orta ve Karadeniz kıyıları için çok şiddetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji son dakika uyardı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Orta ve Karadeniz kıyılarında çok şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı.

17
Meteoroloji son dakika uyardı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

27
Meteoroloji son dakika uyardı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış geliyor

ağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

37
Meteoroloji son dakika uyardı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış geliyor

Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

47