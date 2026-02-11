Meteoroloji son dakika uyardı! O kentlerde fırtına ve sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.