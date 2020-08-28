Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı

6 İL HARİÇ TÜM TÜRKİYE İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için yaptığı uyarıların ardından yarın için de 75 ile sarı uyarı yayınladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi.