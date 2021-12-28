Meteoroloji 'sahte bahara aldanmayın' diye uyardı! İşte kara kışın geleceği tarih bugün kuvvetli yağış var

Perşembe günü sağanak yağış uyarısı yapılan 5 günlük hava rapora göre; yurdun pek çok şehrinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Perşembe günü ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu pek çok şehir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bolu, Çankırı ve Kastamonu illeri için karla karışık yağış uyarısında bulundu.