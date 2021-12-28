Meteoroloji 'sahte bahara aldanmayın' diye uyardı! İşte kara kışın geleceği tarih bugün kuvvetli yağış var
Donduran soğukların ardından hava mevsim normallerine dönerek biraz ısındı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahmininde kara kışın geleceği ve soğukların etkili olacağı günü vererek uyardı. Bugün ise Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artış gösterecek. Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşanacak. Ardından sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, Kıyı Ege, Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Antalya, Isparta ve Karaman çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte hava durumu raporunun ayrıntıları...
Perşembe günü sağanak yağış uyarısı yapılan 5 günlük hava rapora göre; yurdun pek çok şehrinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Perşembe günü ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu pek çok şehir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bolu, Çankırı ve Kastamonu illeri için karla karışık yağış uyarısında bulundu.
Yağış uyarısı yapılan iller şöyle:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir.
İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye çıkacak
Bugünden itibaren yurda giriş yapacak olan yağışlı hava ise batıdan itibaren adım adım Türkiye’ye yayılacak ancak sıcaklıklarda büyük değişiklik meydana gelmeyecek. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar 15 dereceye ulaşacak.