BIST 1.400
DOLAR 8,36
EURO 9,95
ALTIN 486,69

Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın aşırı sıcaklar bastırdı

Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın aşırı sıcaklar bastırdı

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Buna göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta boyunca kavrulacağız. İşte yapılan açıklama...

Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın aşırı sıcaklar bastırdı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

112
Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın aşırı sıcaklar bastırdı

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

212
Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın aşırı sıcaklar bastırdı

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

312
Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın aşırı sıcaklar bastırdı

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

412