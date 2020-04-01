Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak ve fırtına geliyor
Gün içerisinde yurdun genelinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde ise kuvvetli poyraz ve fırtınanın gün boyu etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu 1 Nisan raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde gün içerisinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin genelinde gün içerisinde yağmurun etkili olması bekleniyor.
Yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar
Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.