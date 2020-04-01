Meteoroloji saat verip uyardı! Sağanak ve fırtına geliyor

Yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.