Meteoroloji saat verip uyardı! Fırtına ve sağanak geliyor
İSTANBUL dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde şiddetli rüzgar ve fırtınanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporu paylaştı. Rapora göre gün içerisinde yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.
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Marmara Bölgesi’nin genelinde güney yönlerden esen şiddetli rüzgârın saatte 50 kilometre hıza kadara ulaşacağı tahmin ediliyor
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Yurdun kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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