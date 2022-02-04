Meteoroloji saat verip uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor! Rize, Trabzon, Bolu dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre yurdun pek çok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili olacak. O illerden bazıları Rize, Trabzon, Artvin, Hakkari ve Şırnak. Peki İstanbul'da durum ne? Yeniden kar gelecek mi?