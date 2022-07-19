Meteoroloji saat verip 'hayati' uyarı yaptı! Marmara'da sakın dışarıda olmayın! Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'ya kritik hava uyarısı yaptı. Yağış ile beraber çok şiddetli fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızı 75 kilometrelere kadar çıkacak. İşte Meteoroloji'nin hava detayları ve sıraladığı hayati maddeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ni 19 (bugün) ve 20 Temmuz tarihleri için uyarı yayımladı. Sarı kodlu Meteoroloji uyarısına göre yağış ile birlikte çok şiddetli rüzgar etki olacak. Kritik saatleri de paylaşan Meteoroloji, vatandaşların dikkate almaları için uyarı maddeleri yayımladı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ ve Edirne'de rüzgârın 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
O şehirler dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; Rüzgârın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.
Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.