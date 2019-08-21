Meteoroloji saat verdi şiddetli yağış İstanbul ve 21 ili vuracak

Meteorolojiden gelen ikinci uyarı da İstanbul için oldu. Uyarıda, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat denildi.