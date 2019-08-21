Meteoroloji saat verdi şiddetli yağış İstanbul ve 21 ili vuracak
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış için son dakika uyarıları geçiyor. Şiddetli yağışlar İstanbul ile birlikte 21 ili vuracak.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden arka arkaya 3 son dakika uyarısı geldi. İlk uyarıda Kocaeli ve Sakarya illerinde için çok şiddetli yağış görüleceği haber verildi. Yağışlar sadece bu iki ilde değil, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 ilde görülecek.
Meteorolojiden gelen ikinci uyarı da İstanbul için oldu. Uyarıda, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat denildi.
Son dakika uyarılarının sonuncusu ise Yalova için yapıldı. Meteoroloji sitesinde yayınlanan uyarıda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Şiddetli yağışlar, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara sebep olacak.
Şiddetli yağış beklenen iller : Meteorolojinin verilerine göre bugün ilk olarak Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar görülecek. Perşembe günü de yağışlar bu bölgelerde etkisini artırarak devam edecek. Şiddetli yağış beklenen iller şunları:
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Eskişehir. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize