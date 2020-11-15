Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da yağış bugün de sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Manisa, Konya ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.