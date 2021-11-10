Meteoroloji profesörü haberi verdi! Bugün ve yarın kar ve şiddetli yağmur var

Kar ve fırtına : Orhan Şen'in verdiği bilgilere göre yurdun bir kesiminde kar, bir kesiminde fırtına var. Orhan Şen şunları söyledi:

-Doğuda bugün ve yarın Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde KAR yağışı var. Akdenizin iç kesimlerinde Toroslarda ve Sabah Marmara ve Doğu karadeniz de Rüzgar fırtınamsı esiyor. Çatı altlarında dolaşmayın! Cuma günü yüksek basınç etkisi tekrar başlayacak. Dolayısıyla iç kesimlerde SİS olayı tekrar geliyor. Sis le birlikte hava kirliliği de artacak dışarı çıkarken maskenizi mutlaka takınız.