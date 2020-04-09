Meteoroloji paylaştı! Fırtınalı günler bitti, sırada sağanak var

Kuvvetli sağanak

Antalya, Mersin, Malatya, Elazığ ve Kayseri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçireceği belirtiliyor.