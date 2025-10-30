Meteoroloji müjdeyi verdi! Pastırma sıcakları başladı hava şahane olacak
TÜRKİYE şiddetli yağışların ardından pastırma sıcaklarının etkisine girdi. Günlerdir etkili olan yağışlı hava yurdu terk ederken hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece yükseliyor. Bugünden itibaren yurt genelinde pastırma sıcakları ile bahar tadında bir süreç yaşanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
PASTIRMA SICAKLARI GELDİ
Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...