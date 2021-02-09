Meteoroloji İstanbul'a karın yağacağı gün ve saati açıkladı! Sıcaklık 15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un Cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek. Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.