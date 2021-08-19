Meteoroloji illeri ve saati açıkladı! Sel, dolu, yıldırım aman dikkat!
Uzun süredir devam eden bunaltan sıcaklara mola... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte yurt genelinde son durum...
Yeni hava durumu tahminleri geldi. Marmara'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Özellikle akşam saatlerine dikkat!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesimi ile Bursa, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.
Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.