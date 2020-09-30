Meteoroloji illeri sıraladı sağanak yağış uyarısı yaptı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere dün pek çok şehir de sağanak yağış ve dolu etkili olmuştu. Yağışlar bugün de sürecek. Yetkililer Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri için dolu, yıldırım uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul başta olmak üzere 28 il için sel baskını, dolu, hortum, sağanak yağış uyarısı yapmış ve öğle saatlerinde İstanbul beyaza bürünmüştü. Uzmanlar yağışın gece saatlerinde de devam edeceğini duyurmuştu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.