Meteoroloji il il verdi! Yağış uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji il il verdi! Yağış uyarısında bulundu

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji il il verdi! Yağış uyarısında bulundu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Meteoroloji il il verdi! Yağış uyarısında bulundu - Sayfa 2

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep,Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il verdi! Yağış uyarısında bulundu - Sayfa 3

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle, Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji il il verdi! Yağış uyarısında bulundu - Sayfa 4

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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