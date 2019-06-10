Meteoroloji il il uyardı kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevreleri sağanak yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 28