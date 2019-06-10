Meteoroloji il il uyardı kuvvetli sağanak geliyor

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.