Meteoroloji hangi illeri uyardı? 22 Eylül 2026 kuvvetli yağış ve rüzgâr ne zaman başlayacak?

Meteoroloji’nin güncel hava durumu tahminleriyle birlikte kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarıları gündeme geldi. “Hangi illerde yağmur yağacak?”, “Yağış ne zaman başlayacak?”, “Fırtına olacak mı?” ve “Hangi bölgeler risk altında?” soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi’nde bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde de yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ HANGİ İLLERİ UYARDI?

Meteoroloji’nin uyarı yaptığı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen bazı iller:

İstanbul

Tekirdağ

Kocaeli

Sakarya

Yalova

Bursa

Çanakkale

Balıkesir

Edirne’nin güney kesimleri

Akdeniz Bölgesi’nde bazı iller

olarak açıklandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağışların 22 Eylül sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışların özellikle bölgenin batısından başlayarak zamanla diğer kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 22 Eylül itibarıyla etkili olması bekleniyor.

İstanbul için beklenen riskler:

Kuvvetli sağanak yağış

Yerel su baskınları

Yıldırım

Ulaşımda aksamalar

Vatandaşların özellikle yağışın yoğun olduğu saatlerde dikkatli olması gerekiyor.

MARMARA BÖLGESİNDE HANGİ RİSKLER VAR?

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte bazı olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Beklenen olumsuzluklar:

Sel ve su baskını

Yıldırım

Kuvvetli rüzgâr

Ulaşımda aksamalar

Yerel dolu yağışı ihtimali

olarak sıralandı.

AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi’nde de yerel kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Bölgede bazı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

RÜZGÂR KUVVETLENECEK Mİ?

Yağış görülen bölgelerde zaman zaman kuvvetli rüzgâr etkili olabilir.

Rüzgâr nedeniyle oluşabilecek riskler:

Ağaç ve direk devrilmesi

Çatı uçması

Ulaşımda gecikmeler

Deniz ulaşımında aksaklıklar

vatandaşların dikkat etmesi gereken durumlar arasında yer alıyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların etkili olacağı süre bölgelere göre değişiklik gösterecek. Meteoroloji tahminlerine göre bazı bölgelerde kısa süreli kuvvetli sağanaklar görülürken, bazı bölgelerde yağışların gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde vatandaşların resmi hava durumu açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Dere yataklarından uzak durmak

Su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olmak

Yıldırım anında açık alanlardan uzaklaşmak

Araç kullanırken görüş mesafesine dikkat etmek