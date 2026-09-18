Meteoroloji hafta sonu hava durumu: İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur yağacak mı?

Meteoroloji’nin güncel hava durumu tahminleriyle birlikte hafta sonu planları için araştırmalar başladı. “Hafta sonu yağmur yağacak mı?”, “İstanbul’da hava nasıl olacak?”, “Ankara ve İzmir’de sıcaklık kaç derece olacak?” soruları gündemde. Sonbaharın etkisini göstermeye başladığı günlerde bazı bölgelerde yağışlı hava etkili olurken, bazı şehirlerde parçalı bulutlu ve sıcak hava devam edecek. Meteoroloji tahminlerine göre vatandaşların özellikle yağış beklenen bölgelerde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hafta sonu Türkiye’nin bazı bölgelerinde yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde yerel yağış ihtimali bulunurken, batı bölgelerde hava daha parçalı ve az bulutlu seyredecek. Yağışların etkisi şehirden şehre değişebileceği için dışarı çıkacak vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi öneriliyor.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da hafta sonu havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kentte zaman zaman kısa süreli yağış ihtimali bulunsa da genel olarak sakin bir hava bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise serinlik hissedilebilir.

ANKARA’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da hafta sonu parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde, gece sıcaklıklarının ise daha düşük seviyelerde olması bekleniyor. Ankara’da özellikle sabah ve gece saatlerinde sonbahar serinliği hissedilecek.

İZMİR’DE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’de hafta sonu daha sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Ege kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kentte yağış ihtimali düşük olurken, güneşli ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklıklar bazı bölgelerde birkaç derece değişiklik gösterebilir. Özellikle gece saatlerinde serinleme daha belirgin hale gelirken, gündüz sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normalleri civarında kalacak.

METEOROLOJİDEN UYARI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava olaylarının bölgesel olarak değişebileceğini belirterek vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmesini öneriyor. Özellikle ani sağanak görülebilecek bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAFTA SONU DENİZE GİRİLİR Mİ?

Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bazı bölgelerde deniz aktiviteleri için uygun hava koşulları görülebilir. Ancak Marmara ve Karadeniz’de hava koşulları daha değişken olabilir. Denize girecek vatandaşların bölgesel hava ve deniz durumu tahminlerini kontrol etmesi önem taşıyor.