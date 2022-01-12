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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağış Anadolu yakasında  Kartal’ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da kar yağışı başladı

Kar yağışını izlemeye gelen Semra Şahingil, "Aydos Ormanı'na gelerek, kar yağışını kaçırmak istemedim. Günlerdir bu kar yağışını bekliyoruz. Burada çay, kahve ve sobada kestane yapıp keyfini çıkaracağız." dedi

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da kar yağışı başladı

Çatalca'nın bazı kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.  Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.  Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

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Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da kar yağışı başladı
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