Meteoroloji gün verip uyardı! Kar ve kuvvetli sağanak etkili olacak
Perşembe günü yurda giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek ve yağışlar pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava dalgası için uyarı yapıldı. Yurdun halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.
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Yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
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Yağmur ve kar var!
Genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
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Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışlı hava, Cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olacak.
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