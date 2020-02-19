Meteoroloji gün verip uyardı! Kar ve kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava dalgası için uyarı yapıldı. Yurdun halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.