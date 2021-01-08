Meteoroloji duyurdu! Yarın başlıyor aralıksız sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.