Meteoroloji duyurdu! Yarın başlıyor aralıksız sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Uzun süredir beklenen sağanak yağış nihayet geliyor. Yağışın yarın başlayacağı ve salı gününe kadar aralıksız devam edeceği bildirildi. Öte yandan sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Uzun süredir beklenen sağanak yarın başlıyor. Yağışların barajlardaki seviyeyi yükseltmesi bekleniyor. Öte yandan bugün de yurdun pek çok bölgesi yağışlı... İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.