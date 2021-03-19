Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.