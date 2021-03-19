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Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

TÜRKİYE Mart ayında soğuklar ve yağışların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı. Ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. Yağışın önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor. İşte son tahminler...

Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

Yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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Meteoroloji duyurdu Türkiye hortum, kar ve dolu yağışına teslim

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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