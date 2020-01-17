Meteoroloji duyurdu: Kar-sağanak-fırtına yeniden başlıyor

Yağışların; iç kesimlerde ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın; Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.