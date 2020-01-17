Meteoroloji duyurdu: Kar-sağanak-fırtına yeniden başlıyor
Kar, yağmur ve fırtına uyarısı veren meteoroloji hava sıcaklıklarının da 4 derece daha düşeceğini açıkladı. İşte hafta sonu ile birlikte 5 günün hava durumu:
Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim... Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güneyinde yağışlar etkili olacak.
Yağışların; iç kesimlerde ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın; Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgar, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.